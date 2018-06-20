Калуга, 20 июня, 2018, 15:46 — ИА Регнум. Содействие в трудоустройстве лиц, освободившихся из мест лишения свободы, стало одной из тем обсуждения на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при правительстве Калужской области. Эта работа проводится при участии регионального министерства труда и социальной защиты, УФСИН России по региону и государственных учреждений службы занятости. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 июня в пресс-службе правительства Калужской области, в настоящее время в регионе действует четырехстороннее соглашение, в рамках которого в центры занятости населения направляются резюме на лиц, подлежащих освобождению. Там им оказывается помощь в подборе возможных вариантов трудоустройства или профессиональной подготовки.

Цитата из х/ф «Калина красная». Реж. Василий Шукшин. 1974. СССР На работу с чистой совестью

Было отмечено, что в исправительных учреждениях региона созданы группы социальной защиты и учёта трудового стажа осуждённых. В рамках «Школы подготовки осуждённых к освобождению» проводятся занятия по тематике, направленной на социальную реабилитацию после освобождения, даются практические советы по трудоустройству. Заключенные получают юридическую и социальную информацию, сведения о ситуации на региональном рынке труда, услугах служб занятости населения.

На базе областного социального центра по оказанию помощи лицам без определенного места жительства создано отделение социальной реабилитации для освободившихся из мест заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году из 3 926 осужденных в Калужской области были трудоустроены 1 763 (43,2%). Годом ранее к оплачиваемому труду были привлечены 1 933 человека, что составляет 46% от подлежащих трудоустройству (или 44,6% от среднесписочной численности осуждённых, содержащихся в исправительных учреждениях). Рост данного показателя в период 2013—2016 годов составил 112,25%. На собственном производстве было задействовано 1 403 человека или 33,1% от подлежащих трудоустройству осужденных.