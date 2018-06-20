Москва, 20 июня, 2018, 15:44 — ИА Регнум. Московский стадион «Лужники» — один из лучших в мире по скорости освобождения трибун. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

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Можно порадоваться, чего уж. Как разъяснил Хуснуллин: «У нас через 40 минут после окончания матча-открытия транспортная инфраструктура рядом с «Лужниками» вошла в нормальный режим работы. То есть транспорт прекрасно справился с наплывом болельщиков. Вообще есть такой параметр, как скорость освобождения трибун. Так вот, «Лужники» среди всех стадионов вместимостью более 80 тысяч человек — один из лучших в мире».

Бонус — в «лужниковскую» копилку! Матчи, прошедшие на этом стадионе, действительно, запомнились шикарной атмосферой. Как сообщало ИА REGNUM, на «Лужниках» уже состоялось две игры. Россия обыграла Саудовскую Аравию со счётом 5:0, а Мексика, проведя блестящий матч, победила действующих чемпионов мира немцев 1:0.

Сейчас на стадионе «Лужники» встречаются сборные Португалии и Марокко. Выигрывают португальцы; гол забил — кто, кто? Догадаться не трудно — Криштиану Роналду. Благодаря этому мячу игрок «Реала», как сообщало ИА REGNUM, стал лучшим бомбардиром европейских сборных.