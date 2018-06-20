Триполи, 20 июня, 2018, 15:42 — ИА Регнум. После нападения боевиков на нефтяные порты Ливии добыча нефти в североафриканской стране обрушилась более чем на 425 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

Отмечается, что закрытие некоторых терминалов, через которые прокачивалась на экспорт ливийская нефть, привело к снижению добычи до уровня в 700 тыс. баррелей в сутки. Напомним, речь идёт о захваченных боевиками на востоке страны терминалах в Рас-Лануфе и Эс-Сидре.

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Напомним, уже семь лет продолжается гражданская война в Ливии, развязанная странами НАТО против официальных властей африканской страны. В результате незаконного вмешательства западных стран был зверски убит лидер страны Муаммар Каддафи, а Ливия фактически распалась на несколько частей.

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