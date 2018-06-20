Киев, 20 июня, 2018, 15:40 — ИА Регнум. Крымский мост представляет серьезную угрозу для безопасности Украины. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает 20 июня «Крыминформ».

Most.life Крымский мост

Мост позволит оперативно перебросить на полуостров «значительные силы российских сухопутных войск», считает он. В дальнейшем их можно использовать для наступления на юг Украины.

Кроме того, размещенные в Крыму зенитные ракетные комплексы С-400 способны уничтожить любую воздушную цель в центральной части Украины, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Турчинов назвал исторической ошибкой отказ Украины от ядерного оружия. Гарантии, полученные в обмен на разоружение, не стоят и бумаги, на которой были написаны, сказал он.

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