Вильнюс, 20 июня, 2018, 15:39 — ИА Регнум. Из-за засухи в Литве прогнозируется плохой урожай зерновых и овощей, по оценкам ассоциации зерноводов Литвы уже погибла треть урожая, сообщили ИА REGNUM сегодня, 20 июня, в учреждении.

Засуха

При этом литовские фермеры до сих пор не оправились от убытков прошлого года, когда в стране наблюдалась ровно противоположная картина, — из-за непрерывных дождей погибла большая часть урожая.

Посевы зерновых повреждены по всей территории Литвы, а реальные последствия засухи для урожая будут видны во время жатвы.

Такая же картина и с урожаем овощей. Даже если в настоящий момент на длительное время установится дождливая погода, засуха уже сказалась на качестве овощей.

Стихийная засуха в Литве уже объявлена в шести самоуправлениях.