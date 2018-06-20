Москва, 20 июня, 2018, 15:37 — ИА Регнум. Бизнес не без опасений ждет судебной практики реализации норм так закона о зачете времени содержания под стражей до суда, известный как о «дне за полтора в СИЗО».

AlexVan Тюрьма

Принятие законопроекта без лишнего пафоса ознаменует новую веху в гуманизации уголовно-исполнительной системы, уверен сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров.

«Теперь посмотрим, как отреагирует судебная практика. Начнут ли судьи в массовом порядке увеличивать сроки наказания в виде лишения свободы, чтобы компенсировать зачет, или станут чаще освобождать осужденных в зале суда за фактическим отбытием срока наказания?» — задает он вопросы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в случае лишения свободы предлагается засчитывать один день содержания лица под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) следующим образом: при отбывании наказания в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима — за один день, при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии — за полтора дня, при отбывании наказания в колонии-поселении — за два дня.