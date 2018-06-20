Ташкент, 20 июня, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Высшие учебные заведения Узбекистана по европейским стандартам будут готовить инженеров в области возобновляемых источников электроэнергии, сообщает 20 июня издание «Народное слово».

Нащёкин Дмитрий Ветряк

Образовательная программа будет запущена в рамках проекта «RENES: Разработка магистерской программы по возобновляемым источникам энергии и устойчивой окружающей среде», в которой принимают участие шесть вузов Узбекистана и университеты стран Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, до 2030 года в Узбекистане планируют ввести в эксплуатацию 10 ГВт электрогенерирующих мощностей. В республике намерены также реализовать проекты в области солнечной и ветровой энергетики.