Москва, 20 июня, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Курс продажи наличного рубля на территории Российской Федерации будет терять свои позиции против евро и доллара США. Аналогичная динамика сохранится на межбанковском рынке. USDRUB может стремиться к уровню 64,50, а EURRUB к 74,80, если европейская валюта в мире приостановит снижение возле 1,1447, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО ЦСИТ (Центр современных инвестиционных технологий) Денис Владимиров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Падение рубля

Причиной падения рубля являются, преимущественно, внешние факторы: санкционное давление, коррекция вниз стоимости барреля нефти уже на 10% с 80$ по Brent, недоверие инвесторов к развивающимся рынкам на фоне стартовавших «торговых войн» США и Китая, сильный доллар США в мире.

«На ближайшую неделю прогноз умеренно-оптимистичный. Так, после снижения рубля за 18−19 июня спекулянты могут прекратить продажи национальной валюты, что не обойдется без поддержки налогового периода. Курс продажи наличного доллара может вернуться к 63 рублям», — считает эксперт.

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