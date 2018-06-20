Причина падения рубля — внешние факторы
Москва, 20 июня, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Курс продажи наличного рубля на территории Российской Федерации будет терять свои позиции против евро и доллара США. Аналогичная динамика сохранится на межбанковском рынке. USDRUB может стремиться к уровню 64,50, а EURRUB к 74,80, если европейская валюта в мире приостановит снижение возле 1,1447, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО ЦСИТ (Центр современных инвестиционных технологий) Денис Владимиров.
Причиной падения рубля являются, преимущественно, внешние факторы: санкционное давление, коррекция вниз стоимости барреля нефти уже на 10% с 80$ по Brent, недоверие инвесторов к развивающимся рынкам на фоне стартовавших «торговых войн» США и Китая, сильный доллар США в мире.
«На ближайшую неделю прогноз умеренно-оптимистичный. Так, после снижения рубля за 18−19 июня спекулянты могут прекратить продажи национальной валюты, что не обойдется без поддержки налогового периода. Курс продажи наличного доллара может вернуться к 63 рублям», — считает эксперт.
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