Санкт-Петербург, 20 июня, 2018, 15:37 — ИА Регнум. Петербуржцев будут штрафовать в случае, если собаководы на частной территории не предупреждают окружающих о наличии у них за забором потенциально опасного питомца. Соответствующий законопроект одобрили в городском парламенте в среду, 20 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Берегись злой собаки

Как пояснил автор инициативы Александр Тетердинко («Единая Россия»), таким образом он надеется защитить ничего не подозревающих граждан, попавших на чужую территорию, от укусов собак.

В соответствии с распоряжением губернатора Санкт-Петербурга, если на частной территории есть собака, об этом нужно предупреждать соответствующей табличкой. Но никто это распоряжение не выполняет, говорит Тетердинко, потому что ответственности за нарушения никакой нет.

«Между тем, страдают от нападения собак на частных территориях вовсе не те, кто забирается туда с неблаговидными целями хищения чужого имущества и так далее. Мы анализировали практику по всей стране, и от таких случаев у нас страдают почтальоны, врачи, которые прибывают по вызову, судебные приставы, переписчики, которые приходят во время всероссийской переписи, страдают дети. Был случай, когда ребенок решил путь сократить через частное домовладение, и его покусала собака. Такие случаи были в Башкирии, Вологодской, Томской, Ленинградской областях — я могу перечислять много таких случаев», — сказал Тетердинко.

По его словам, проблема касается не только частных домов на окраинах Петербурга, но и строительных площадок, где псы содержатся за заборами, и об этом никто не знает.

Документом предлагается установить штрафы за отсутствие таблички, предупреждающей о наличии собаки, в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей для граждан, от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для должностных лиц, от 10 тыс. до 15 тыс. для юридических лиц.