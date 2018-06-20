Владимир, 20 июня, 2018, 15:29 — ИА Регнум. В Ленинском районном суде города Владимира началось рассмотрение уголовного дела в отношении Дмитрия Хвостова, бывшего заместителя губернатора по строительству. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку дел суда.

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Дмитрий Хвостов обвиняется в получении взяток от руководства строительных фирм, которым он обещал помощь. В общей сложности сумма взяток составила 20 млн рублей.

Рассмотрение дела началось 20 июня. Оно находится у судьи Дмитрия Каюшкина. Как сообщил портал «Зебра ТВ», на первом заседании было зачитано обвинительное заключение, оглашение которого заняло больше часа.

Сам Дмитрий Хвостов вину не признает. На ближайших заседаниях он сможет рассказать о своей версии случившегося. Также будут допрошены свидетели.

ИА REGNUM напоминает, что первое уголовное дело было возбуждено в отношении Дмитрия Хвостова осенью 2016 года. За несколько месяцев до этого он был уволен из администрации области. Губернатор Светлана Орлова объяснила увольнение срывом сроком возведения важного для региона объекта.