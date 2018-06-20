Пермь, 20 июня, 2018, 15:30 — ИА Регнум. В Перми строительная фирма привлечена к административной ответственности за незаконное вознаграждение. Руководитель организации передал взятку в 200 тыс. рублей начальнику отдела контроля качества дорожных работ краевого управления автомобильных дорог и транспорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Uriston.com Штраф

По данным ведомства, незаконное вознаграждение предполагало составление липового документа со стороны чиновника. Он должен был дать справку о том, что проведённый фирмой ремонт дороги «Михино — Уинское» соответствует требованиям ГОСТ.

Руководитель строительной фирмы задержан с поличным. Силовики возбудили уголовное дело по даче взятки должностному лицу в крупном размере. Чиновник в нём не фигурировал, поскольку сообщил правоохранителям о готовящемся преступлении, в которое его пытаются вовлечь.

Директор строительной организации признан виновным во взяточничестве и приговорён к штрафу в 2,5 млн рублей. Привлечение руководства фирмы к уголовной ответственности не освободило юридическое лицо от административного наказания. Штраф составил 1 млн рублей.

Добавим, в 2017 году суды первой инстанции Пермского края вынесли приговоры по 264 коррупционным деламв отношении 311 человек. Сумма штрафа достигала 24 млн рублей, а срок лишения свободы — девяти с половиной лет.