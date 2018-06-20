Мадрид, 20 июня, 2018, 15:28 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса, которые выступают против начала новой холодной войны или гонки вооружений, хотят иметь хорошие отношения с Россией. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанской газете El Mundo.

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«Россия — наш сосед, — заявил Столтенберг. — Мы (НАТО) будем продолжать стремиться иметь с ней лучшие отношения».

При этом он добавил, что Североатлантический альянс, выступающий против воссоединения Крыма с Россией, готов защищать своих союзников от любой угрозы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Народное голосование стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

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