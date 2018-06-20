Киев, 20 июня, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Политический эксперт Александр Москалюк полностью поддержал требования западных партнеров Украины лишить службу безопасности Украины (СБУ) функции контроля за экономической безопасностью и давления на предпринимателей. Так 20 июня в эфире канала «112 Украина» Москалюк прокомментировал поправки в закон о нацбезопасности, на принятии которых настаивали эксперты стран НАТО.

Бойцы СБУ

«Тут нет подводных камней. Я уверен в том, что полномочия СБУ, связанные с экономическими преступлениями, нужно ликвидировать. СБУ должна заниматься вопросами безопасности Украины, то чем заняты спецслужбы других стран. У нас СБУ долгое время занималась абсолютно другим делами и фактически принимала участие в разборках между коммерческими структурами, что абсолютно ненормально. Это также вопрос безопасности. Нельзя все сводить к военной сфере. Есть огромное число внутренних проблем, которые нужно решать», — сказал Москалюк.

Кроме того, внефракционный депутат Борислав Береза также подтвердил, что отдел «К» в СБУ занимается тем, что «кошмарит бизнес и устраивает «маски-шоу».

"Есть СБУ, а есть отдел «К» в СБУ. Отдел «К» должен заниматься борьбой с коррупцией и экономическими преступлениями. А занимается фактически тем, что кошмарит бизнес и устраивает «маски-шоу». Я не слышал, чтобы ЦРУ, «Моссад» или MI5 занимались чем-то подобным. Видимо, они сконцентрированы на защите национальной безопасности, а не на самообогащении. Поэтому я считаю, что СБУ пора попрощаться с не свойственными ей функциями и удалить отдел «К», как раковую опухоль», — призвал Береза на своей странице в Фейсбук.

Он также проинформировал, что в законопроекте о нацбезопасности прописан пункт, который лишает отдел «К» полномочий.

«СБУ должна защищать безопасность Украины. Этим служба и занимается. Но не отдел «К». Прикрываясь защитой интересов государства, этот отдел обслуживает частные интересы и является воплощением коррупции. Поэтому чем скорее этот отдел перестанет позорить службу, тем лучше для всех нас. И теперь стало известно, что в законопроекте о национальной безопасности есть пункт, который лишает отдел «К» полномочий. Вот это правильное действие! А СБУ мое уважение! Есть за что», — добавил Береза.

Как сообщалось, в марте президентский законопроект о нацбезопасности раскритиковали посол США в Киеве Мари Йованович, глава представительства ЕС Хью Мингарелли, глава представительства НАТО Александр Винников и глава Консультативной миссии Евросоюза Кястутис Ланчинскас.

В частности, в своем письме западные чиновники отметили, что документ не предусматривает парламентского контроля за деятельностью СБУ. А это — одно из главных требований НАТО. Также они критикуют положение о ставке верховного главнокомандующего, которое не соответствует стандартам и принципам НАТО и может негативно повлиять на гражданский контроль сектора обороны.

Напомним, ранее верховная рада в первом чтении поддержала за основу президентский законопроект № 8068 «О национальной безопасности Украины». Документ предусматривает, что объем расходов на финансирование развития оборонно-промышленного комплекса Украины должен составлять не менее 0,5% ВВП и не менее 5% ВВП в год на секторы безопасности и обороны.

Кроме того, документ определяет движение Украины в НАТО и ЕС. В тексте законопроекта прописаны условия функционирования государства в условиях военного конфликта и военного положения. Министром обороны Украины и его заместители будут гражданские лица.