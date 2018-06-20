Москва, 20 июня, 2018, 15:27 — ИА Регнум. В результате модернизации инфраструктуры Мосводоканала в настоящее время столица России обеспечивается подачей питьевой воды высокого качества. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Вода из-под крана

«В рамках программы модернизации за последние годы Мосводоканал реализовал ряд крупных проектов, обеспечивающих подготовку и подачу в мегаполис питьевой воды высокого качества», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в организации отметили, что на сегодняшний день при очистке двух третей объемов воды, подаваемых в Москву, используется современная технология озоносорбции.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля власти Москвы и Подмосковья подписали соглашение о сотрудничестве с целью обеспечения жителей региона чистой питьевой водой. Документ создал условия для расширения поставок Мосводоканалом питьевой воды в населенные пункты Московской области.

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