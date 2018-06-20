Москва, 20 июня, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Именно так, да, как я и написал в превью к сегодняшнему дню чемпионата мира — им правит Капитан Очевидность. И Криштиану Роналду забьёт марокканцам. Он и забил. Без сюрпризов. Но сделал это уже на четвёртой минуте матча. И с четырьмя голами — магия цифр! — стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Криштиану Роналду празднует гол

Но величие Криштиану Роналду вот в чём: с 85 мячами он стал лучшим бомбардиром европейских сборных, обогнав в этом зачёте легендарного венгра Ференца Пушкаша. Как сообщало ИА REGNUM, догнал он его в матче с Испанией, где сделал хет-трик.

А лучшим международным бомбардиром остаётся иранец Али Даеи, забивший 109 мячей. Но есть ощущение, что Криштиану Роналду опередит и его. На чемпионате мира в России португалец смотрится намного лучше, чем его вечные конкуренты — аргентинец Лионель Месси и бразилец Неймар.