Владикавказ, 20 июня, 2018, 15:21 — ИА Регнум. В Северной Осетии будет проверена эффективность расходования средств бюджета, направленных на работу органов власти. Контролю подлежат численность штатов госслужащих и эффективность их работы. Такое поручение отдал руководитель региона Вячеслав Битаров на встрече 19 июня с главой Счетной палаты республики Иналом Калицовым.

Фирс Журавлёв. Чиновник (фрагмент). 1884

Битаров также дал задание найти дополнительные резервы для экономии бюджетных средств, которые направляются министерствами и ведомствами на закупки для обеспечения работы государственных и муниципальных органов власти.

Стоит отметить, что по итогам проверок, проведенных контрольно-счетной палатой республики в 2017 году, было выявлено почти 300 нарушений на сумму более 788 млн рублей. По словам Калицова, по фактам нарушений было возбуждено пять уголовных дел.

Читайте также: В Северной Осетии антикризисные меры не повлияли на численность чиновников

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году власти Северной Осетии предприняли ряд антикризисных мер. Была оптимизирована штатная численность некоторых бюджетных организаций, однако призыв депутатов парламента об урезании зарплаты чиновникам на 10% не был услышан правительством. По данным СМИ, в органах государственной власти и в структурах местного самоуправления также не стало меньше чиновников.