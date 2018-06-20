Севастополь, 20 июня, 2018, 15:21 — ИА Регнум. Страны североатлантического альянса НАТО в 2018 году провели у южных границ России уже 13 крупномасштабных учений, вынуждая нашу страну принимать симметричные меры. Об этом 20 июня на выездном заседании коллегии Минобороны РФ в Севастополе сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

Цитата из х/ф «Три товарища». Реж. Семён Тимошенко. 1935. СССР «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути»

«С начала года на Юго-Западном стратегическом направлении страны альянса провели 13 крупномасштабных учений, в которых приняло участие свыше 40 тысяч военнослужащих и две тысячи единиц военной техники. Это вынуждает нас принимать симметричные меры для нейтрализации возникающих угроз — сочетать мероприятия стратегического сдерживания с повышением боевых возможностей войск Южного военного округа», — отметил министр.

Также, по его словам, апрельская комплексная проверка боеготовности Южного военного округа, включавшая более 1,5 тысяч контрольных занятий, подтвердила его высокий уровень.

Как сообщало ИА REGNUM, выездное заседание коллегии Министерства обороны России впервые проводится в Крыму. На нём министр обороны сообщил, что за последние пять лет Россия в четыре раза нарастила количество перспективных вооружений.