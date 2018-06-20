Киев, 20 июня, 2018, 15:21 — ИА Регнум. Экипаж российского сейнера «Норд», включая капитана Владимира Горбенко, не намерен покидать Украину до окончательного решения суда. Об этом 20 июня сообщила представитель керченского рыбколхоза имени 1 мая Анна Шевелева.

В порту под арестом

По её словам, Горбенко в настоящее время живет у родственников в Мелитополе, члены экипажа находятся на территории российского посольства в Киеве. Уезжать с Украины никто из них не будет.

«Мы понимаем, что мы правы, и эту правоту во всех инстанциях будем доказывать», — сказала Шевелева агентству ТАСС.

Сейнер остается под арестом в порту Бердянска. Самое главное — решить все вопросы с украинским правосудием и вернуть экипаж к родным, добавила Шевелева, отказавшись подробнее говорить о деталях процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте российский сейнер «Норд» был захвачен украинскими пограничниками в акватории Азовского моря. На борту находились десять российских граждан, их доставили на Украину.