Рим, 20 июня, 2018, 15:22 — ИА Регнум. Одна из двух партий-победительниц парламентских выборов в Италии — «Лига» впервые обогнала в рейтингах поддержки своего партнера по коалиции, «Движение 5 звезд», сообщает Corriere della Sera в среду, 20 июня, со ссылкой на данные опроса Ipsos.

Маттео Сальвини

По данным опроса, проведенного неделю назад, «Лига» Маттео Сальвини пользуется поддержкой 30,1% избирателей, «5 звезд» — 29,9%. В марте во время парламентских выборов за «5 звезд» проголосовали 32,7% избирателей, за «Лигу» — 17,4%.

Таким образом, партия Сальвини за три месяца после победы на выборах и за три недели в правительстве увеличила свой рейтинг почти вдвое, а «5 звезд» за это время потеряли лишь 2,8% голосов.

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Если в день голосования две партии, которых объединяет антипатия к Брюсселю, набрали 50,1% голосов, то сейчас их совокупная поддержка составляет уже ровно 60%.

Две другие ведущие партии Италии в сумме набирают лишь 27,3%. За три месяца после выборов самые большие потери понесла партия «Вперед» Сильвио Берлускони — 8,7% вместо 14% в марте. Рейтинг поддержки демократической партии стабилен и составляет 18,6%.

Как сообщалось ранее, по данным итальянских социологов, общий уровень поддержки нового правительства составляет почти 60%, что в Италии считается очень высоким показателем. Исследователи полагают, что граждане страны приветствуют появление «сильной руки» во власти, прежде всего по вопросу о мигрантах.

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После парламентских выборов и длительных консультаций «Лига» и «5 звезд» создали коалиционное правительство. Лидеры партий, Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо соответственно, стали заместителями главы кабинета. На пост премьер-министра был назначен «нейтральный» Джузеппе Конте.