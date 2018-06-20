Майкоп, 20 июня, 2018, 15:18 — ИА Регнум. Задачи по выполнению нового майского указа президента РФ поставил глава Адыгеи Мурат Кумпилов 20 июня, выступая на заседании Госсовета — Хасэ РА, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республики.

Пресс-служба правительства Адыгеи Мурат Кумпилов

Мурат Кумпилов напомнил, что подписанный президентом РФ 7 мая текущего года указ определяет стратегические задачи для развития страны: в соответствии с документов, необходимо обеспечить достижение девяти национальных целей развития к 2024 году.

«Совершенно ясно, что основу опережающего комплексного развития должны составлять преобразования в каждом из регионов страны. И мы это четко осознаем. Так, в проекте Стратегии социально-экономического развития РА до 2030 года уже заложено требование ежегодного роста ВРП на уровне 3,9−5,1% в год, роста производительности труда — на уровне 3,1−3,3% в год. К 2024 году также запланировано снизить уровень бедности в республике в два раза. Это практически полностью соответствует установленному указом значению», — отметил Мурат Кумпилов.

Задачи по снижению смертности, поддержке рождаемости и повышению качества медицинского обслуживания населения в Адыгее уже реализуются. Однако, отметил глава Адыгеи, актуальным для республики является сокращение смертности в результате ДТП в 3,5 раза. Мурат Кумпилов указал на развитие первичной медицинской помощи, достижения высокого уровня оказания медицинских услуг, обеспечения широкополосного доступа лечебно-профилактических учреждений к интернету. Также поставлена задача развивать цифровую образовательную среду, повышать доступность дополнительного образования детей, конкурентоспособность выпускников.

Отдельно Мурат Кумпилов поставил задачу по увеличению доли жителей, ведущих здоровый образ жизни и систематически занимающихся физической культурой и спортом. Глава республики поручил правительству скорректировать соответствующие государственные программы РА, предусмотрев в них меры по решению указанной задачи.

Что касается экономики, то глава региона назвал амбициозной для Адыгеи задачу по увеличению экспорта товаров (услуг) несырьевых секторов экономики до 20% ВРП. Важным направлением работы является формирование комфортной городской среды. В этом году на эти цели в республике направляется 245,8 млн рублей (в 2017 году — 113 млн рублей). Глава республики подчеркнул — нужно активнее привлекать к работе по благоустройству и жителей. Кроме того, для выполнения указа президента РФ необходимо наращивать темпы жилищного строительства в регионе в полтора раза.

Глава Адыгеи обратил внимание, что до 1 октября 2018 года правительство РФ планирует разработать и представить национальные проекты и программы по 12 направлениям социально-экономического развития страны. Мурат Кумпилов поручил Кабмину РА в кратчайшие сроки подготовить и представить в правительство РФ свои предложения, а до этого вынести их на общественное обсуждение.

Глава Адыгеи поставил задачу проанализировать все отраслевые государственные документы региона, при необходимости скорректировать госпрограммы РА с учетом задач, обозначенных в новом майском указе президента РФ, интегрировать в республиканские госпрограммы мероприятия национальных проектов, определить объем необходимых ресурсов и источники финансирования.

«Результаты реализации этих проектов и программ напрямую зависят от того, насколько эффективно мы сможем синхронизировать работу республиканских органов власти с федеральным центром. Это то, на чем нам необходимо полностью сконцентрироваться в ближайшие шесть лет», — подчеркнул Мурат Кумпилов.