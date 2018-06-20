Лондон, 20 июня, 2018, 15:17 — ИА Регнум. Голкипер сборной Польши Лукаш Фабиански перешёл в лондонский «Вест Хэм». Об этом сообщается на сайте клуба.

Ronnie Macdonald Лукаш Фабиански

Отмечается, что 33-летний вратарь подписал контракт с клубом, рассчитанный на три года. О сумме трансфера не сообщается.

Напомним, в сезоне 2017/18 Фабиански выступал в составе клуба «Суонси Сити», за который провёл все 38 матчей в чемпионате Англии и пропустил 56 голов. «Суонси» по итогам сезона вылетел из премьер-лиги.

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В настоящее время Фабиански находится в расположении сборной Польши на чемпионате мира в России. 19 июня польская команда сыграла первый матч на турнире и проиграла Сенегалу со счётом 1:2.