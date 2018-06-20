Вильнюс, 20 июня, 2018, 15:16 — ИА Регнум.

Статуя Фемида

Концерн MG Baltic обратился с очередным иском в суд с просьбой признать данные, опубликованные председателем парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Витаутасом Бакасом, несоответствующими действительности, нарушающими деловую репутацию истца и применить временные защитные меры, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 июня. Об этом говорится в распространённом заявлении компании.

Концерн просит признать утверждения Бакаса, что деятельность MG Baltic соответствует признакам организованной преступной группировки (организованной преступности), и что MG Baltic нанес государству ущерб в размере около 500 млн евро, несоответствующими действительности и нарушающими деловую репутацию истца.

Также концерн просит применить временные защитные меры — запретить Бакасу до вступления в силу решения суда по рассматриваемому делу распространять утверждения, что концерн является организованной преступной группировкой и (или) совершил преступления, относительно которых не принят вступивший в силу обвинительные приговор суда, и распространять утверждения о деятельности MG Baltic, будто истец незаконными действиями нанес государству ущерб в размере около 500 млн евро.

«Политики, представляющие государство, обязаны нести личную ответственность за свои слова и поступки. Если политики, прикрываясь флагом защиты государства, распространяя дезинформацию, начинают стремиться к личной выгоде и преследовать политические цели, они сами становятся угрозой для правового государства и демократии. В истории мы не раз видели такие случаи, и во всех этих случаях за незаконные игры политики приходится платить людям», — говорит директор отдела корпоративных дел и коммуникации концерна Тадас Марчюкайтис.

Концерн MG Baltic ранее представил иск суду относительно признания данных, изложенных в документе ДГБ, несоответствующими действительности и нарушающими деловую репутацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве разразился громкий скандал в связи с парламентским расследованием влияния бизнеса на государство. Согласно предоставленной информации департамента государственной безопасности, литовский концерн MG Baltic, наряду с другими компаниями, грубо вмешивался в деятельность государства, в том числе буквально скупая политиков и целую партию — Саюдис либералов.