Анкара, 20 июня, 2018, 15:13 — ИА Регнум. Попытки властей США увязать поставки Анкаре самолетов F-35 с освобождением американского пастора Эндрю Брансона, обвиняемого турецкими властями в терроризме, угрожают безопасности республики, заявил турецкий вице-премьер Бекир Боздаг. Об этом сообщает 20 июня телеканал Haberturk.

Pacaf.af.mil Истребитель F-35

Комментируя принятие сенатом США варианта оборонного бюджета на 2019 год, в котором предусмотрен запрет на участие Турции в программе производства F-35 в том числе из-за ареста Брансона, Боздаг назвал попытку увязать ограничения с задержанием религиозного проповедника «угрозой для Турции».

Напомним, 20 июня в американских СМИ было опубликовано заявление представителя минобороны США, согласно которому Турция получит первые истребители F-35 в пятницу, 22 июня — вопреки протестам Конгресса США.

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