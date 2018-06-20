Киев, 20 июня, 2018, 15:12 — ИА Регнум. Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Украины внёс в законопроект «О национальной безопасности» все рекомендации экспертов НАТО. У них нет замечаний к доработанному документу. Об этом 20 июня в кулуарах Рады заявил замглавы фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук.

Army.mil Солдаты НАТО на Украине

По его словам, Россия прилагает усилия, чтобы этот законопроект не был принят.

«Рекомендовали Верховной Раде во втором чтении в целом голосовать за законопроект «О национальной безопасности Украины»… Все желающие могут зайти на наш сайт и ознакомиться с положениями законопроекта, чтобы сформировать свою точку зрения. Сегодня Российская Федерация прилагает много усилий, чтобы помешать принять этот закон, чтобы люди считали, что он ошибочен. Идет такая же кампания, как и во время рассмотрения законопроекта о «деоккупации Донбасса». Помните, как ломали копья? Такая же ситуация и с законом о нацбезопасности», — считает Тетерук.

Он сообщил, что законопроект был усовершенствован после первого чтения, в него внесли рекомендации экспертов НАТО.

«Мы его усовершенствовали в той части, которая позволяет ему стать действенным в системе безопасности нашего государства. Законопроект президента усовершенствован по тем замечаниям, которые были высказаны странами-партнерами нашего государства. Теперь у западных партнеров, экспертов НАТО нет замечаний к этому законопроекту. Наоборот, они будут приветствовать решение Верховной Рады относительно принятия той версии законопроекта, которую мы вчера утвердили на заседании комитета… Это значительно усилит наше государство и сделает его максимально интегрированным в сектор НАТО. Это нивелирует большинство угроз, которые использует Российская Федерация для дестабилизации ситуации внутри страны… Мы дополнительно вводим демократический гражданский контроль, реформируем наш сектор к современным угрозам», — добавил Тетерук.

Он также призвал депутатов принять законопроект на этой неделе, к началу саммита Украина — НАТО, который пройдет в июле.

«Нужно требовать предоставить нам четкий план действий и выполнять его, требовать членства в НАТО. Мы уже много делаем, чтобы соответствовать стандартам НАТО. Необходимым стандартом в странах НАТО для финансирования сектора обороны является 2% ВВП… Этим законопроектом мы полностью адаптируем сектор безопасности с блоком НАТО, чтобы усилить безопасность нашего государства. Мы понимаем, что Россия продолжит агрессию. Поэтому нужно делать все от нас зависящее, чтобы быть интегрированными с нашими западными партнерами», — подытожил Тетерук.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта вице-спикер парламента, депутат от фракции «Самопомич» Оксана Сыроид обвинила президента Украины Петра Порошенко в попытке сдать Украину России. Так Сыроид прокомментировала президентский законопроект о нацбезопасности.

«Маленькая советская армия не победит большую советскую армию. К сожалению этого там нет… Законопроект приближает Украину к России, но точно не к стандартам НАТО. Это большой вопрос, почему президент это делает, почему он действует в интересах врага? Фактически закон о нацбезопасности — это политика в интересах России. Это огорчает наших партнеров… Для них такое мошенничество недопустимо… Такая нескрываемая пророссийская политика означает, что у нас власть фактически проводит в Украине предпродажную подготовку, чтобы окончательно отдать её России», — считает Сыроид.

Напомним, в марте президентский законопроект о нацбезопасности также раскритиковали посол США Мари Йованович, глава представительства ЕС на Украине Хью Мингарелли, глава представительства НАТО на Украине Александр Винников и глава консультативной миссии Евросоюза на Украине Кястутис Ланчинскас. В частности, в своем письме западные чиновники отметили, что документ не предусматривает парламентского контроля за деятельностью СБУ. А это — одно из главных требований НАТО. Также они критикуют положение о ставке верховного главнокомандующего, которое якобы не соответствует стандартам и принципам НАТО и может негативно повлиять на гражданский контроль.