НАТО одобрило закон о нацбезопасности Украины
Киев, 20 июня, 2018, 15:12 — ИА Регнум. Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Украины внёс в законопроект «О национальной безопасности» все рекомендации экспертов НАТО. У них нет замечаний к доработанному документу. Об этом 20 июня в кулуарах Рады заявил замглавы фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук.
По его словам, Россия прилагает усилия, чтобы этот законопроект не был принят.
«Рекомендовали Верховной Раде во втором чтении в целом голосовать за законопроект «О национальной безопасности Украины»… Все желающие могут зайти на наш сайт и ознакомиться с положениями законопроекта, чтобы сформировать свою точку зрения. Сегодня Российская Федерация прилагает много усилий, чтобы помешать принять этот закон, чтобы люди считали, что он ошибочен. Идет такая же кампания, как и во время рассмотрения законопроекта о «деоккупации Донбасса». Помните, как ломали копья? Такая же ситуация и с законом о нацбезопасности», — считает Тетерук.
Он сообщил, что законопроект был усовершенствован после первого чтения, в него внесли рекомендации экспертов НАТО.
«Мы его усовершенствовали в той части, которая позволяет ему стать действенным в системе безопасности нашего государства. Законопроект президента усовершенствован по тем замечаниям, которые были высказаны странами-партнерами нашего государства. Теперь у западных партнеров, экспертов НАТО нет замечаний к этому законопроекту. Наоборот, они будут приветствовать решение Верховной Рады относительно принятия той версии законопроекта, которую мы вчера утвердили на заседании комитета… Это значительно усилит наше государство и сделает его максимально интегрированным в сектор НАТО. Это нивелирует большинство угроз, которые использует Российская Федерация для дестабилизации ситуации внутри страны… Мы дополнительно вводим демократический гражданский контроль, реформируем наш сектор к современным угрозам», — добавил Тетерук.
Он также призвал депутатов принять законопроект на этой неделе, к началу саммита Украина — НАТО, который пройдет в июле.
«Нужно требовать предоставить нам четкий план действий и выполнять его, требовать членства в НАТО. Мы уже много делаем, чтобы соответствовать стандартам НАТО. Необходимым стандартом в странах НАТО для финансирования сектора обороны является 2% ВВП… Этим законопроектом мы полностью адаптируем сектор безопасности с блоком НАТО, чтобы усилить безопасность нашего государства. Мы понимаем, что Россия продолжит агрессию. Поэтому нужно делать все от нас зависящее, чтобы быть интегрированными с нашими западными партнерами», — подытожил Тетерук.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта вице-спикер парламента, депутат от фракции «Самопомич» Оксана Сыроид обвинила президента Украины Петра Порошенко в попытке сдать Украину России. Так Сыроид прокомментировала президентский законопроект о нацбезопасности.
«Маленькая советская армия не победит большую советскую армию. К сожалению этого там нет… Законопроект приближает Украину к России, но точно не к стандартам НАТО. Это большой вопрос, почему президент это делает, почему он действует в интересах врага? Фактически закон о нацбезопасности — это политика в интересах России. Это огорчает наших партнеров… Для них такое мошенничество недопустимо… Такая нескрываемая пророссийская политика означает, что у нас власть фактически проводит в Украине предпродажную подготовку, чтобы окончательно отдать её России», — считает Сыроид.
Напомним, в марте президентский законопроект о нацбезопасности также раскритиковали посол США Мари Йованович, глава представительства ЕС на Украине Хью Мингарелли, глава представительства НАТО на Украине Александр Винников и глава консультативной миссии Евросоюза на Украине Кястутис Ланчинскас. В частности, в своем письме западные чиновники отметили, что документ не предусматривает парламентского контроля за деятельностью СБУ. А это — одно из главных требований НАТО. Также они критикуют положение о ставке верховного главнокомандующего, которое якобы не соответствует стандартам и принципам НАТО и может негативно повлиять на гражданский контроль.