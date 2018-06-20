Вильнюс, 20 июня, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Литовские правящие — Союз крестьян и зеленых, оторые все никак не могут определиться по поводу реформы пенсионной системы, готовят ее, опираясь на предпосылку, что средний житель Литвы проживет на пенсии 13 лет. С таким прогнозом не согласен ученый-демограф Домантас Ясиленис, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 июня. По его словам, демографы, изучающие продолжительность жизни европейцев, более оптимистичны и делают предпосылку, что литовцы на пенсии должны прожить как минимум 17 лет. Ученый также предупреждает, что такие неточные прогнозы могут еще больше обострить демографические проблемы, от которых Литва все больше страдает.

Старость

Хотя европейская статистическая служба Евростат прогнозирует, что предполагаемая продолжительность жизни 65-летнего жителя Литвы 17,3 года, правительство, подготовившее реформу пенсионной системы, делает предпосылку, что в среднем литовец живет на пенсии 13−14 лет.

Такие несоответствия не дают покоя ученому-демографу Центра демографических исследований Университета Витаутаса Великого и Института демографических исследований Макса Планка Домантасу Ясиленису. Он подчеркивает, что прогнозы такого типа очень «скользкие и проблематичные», потому что будущее имеет свойство меняться. Однако среди ученых сейчас преобладает позиция, что литовец, вышедший на пенсию в 65 лет, может надеяться прожить еще около 17 лет.

Правда, Литва сталкивается с уникальной проблемой. Существует большая пропасть между продолжительностью жизни мужчин и женщин. Прогнозы правительства подходят разве что мужчинам, которые на пенсии обычно живут 14,5 лет. Между тем, женщины в Литве живут на пенсии около 20 лет. В отличие от развитых стан, очень большая часть жителей Литвы не доживают до 65 лет, т. е. умирают до выхода на пенсию. Эта проблема особенно ярко выражена среди мужчин. Треть мужчин умирает до 65 лет.

«Мало того, люди старшего возраста часто страдают от разных хронических заболеваний. Другими словами, им нужно больше средств на медицинские услуги и препараты. Данные, связанные с продолжительностью жизни, очень отличаются и в зависимости от социальных факторов: места проживания, образования. Демография Литвы очень дифференцирована. Так что эти 13 лет — очень неточный показатель. В одной социальной группе продолжительность жизнь на пенсии может быть меньше, в другой — больше. Очень трудно представить надежный прогноз, а этот точно очень неясный и вызывает сомнения», — говорит ученый.

По словам социолога, такие ошибочные предпосылки могут нанести стране большой вред. Литва и так страдает от очень серьезного демографического кризиса, который в ближайшие годы еще громче заговорит о себе. Страна сейчас держится на достаточно многочисленных плодах творческого потенциала поколений 80-ых и 90-ых. Но эти демографические дивиденды временные. В недалеком будущем низкая рождаемость и эмиграция начнут вызывать серьезные проблемы на рынке труда, уверен учёный.

«Мы уже начинаем чувствовать начало этих процессов. Они будут все более быстрыми и болезненными. От них, очевидно, страдают школы и высшее образование. Если сравнивать 2008 и 2018 года, видно, что у нас примерно в два раза меньше 18-летних. Если в 1990 году у нас было 60 тыс. новорожденных, но в 2000 году это число было в два раза меньше. Это означает, что в ближайшие годы на рынок труда придет намного меньше молодых людей. Другими словам, первый удар по рынку труда мы почувствуем уже через несколько лет», — сказал Ясиленис.

Предпосылки правительства относительно продолжительности жизни пенсионеров вызывают сомнения и у членов Ассоциации предприятий, занимающихся страхованием жизни. Как говорит президент ассоциации Артурас Бакшинскас, литовское общество быстро стареет, и страна не может позволить себе делать необоснованные и ненадежные прогнозы, так как налогоплательщикам каждый год это может стоить миллионы евро.

«Возникает вопрос, почему правительство считает, что жители Литвы будут жить меньше, чем прогнозирует «Евростат»? Что будет, если все-таки продолжительность жизни будет дольше? Кто этим пенсионерам будет платить назначенные им аннуитеты, когда накопленные ими деньги закончатся? Не ляжет ли эта ноша безответственных решений на плечи работающих жителей, которым и так будет все труднее собирать налоги на пенсии?» — говорит он.

Председатель парламентского комитета по бюджету и финансам Стасис Якелюнас уже представил предложение восстановить нынешний порядок выплат, а способы его усовершенствования искать, когда будет ясен порядок части накопления и масштаб участия. Специалисты одобрили такое решение, но в то же время предупреждают, что предложения доверить пенсионные аннуитеты только Фонду соцстраха очень опасны. По их подсчетам, если в пенсионном фонде второй ступени житель накопил 20 000 евро, если сравнивать аннуитет, причисленный за 17 лет жизни на пенсии, с размером аннуитета, причисленным за 13,5 лет жизни на пенсии, то последний будет на 20% больше.

«Если не подтвердится пессимистический прогноз относительно продолжительности жизни, когда утверждается, что вышедший на пенсию получатель аннуитета будет жить меньше среднего, то запрограммирован убыток в размере 20%», — сказал Бакшинскас.

По словам ассоциации, прогнозируется, что уже в 2020 году жители Литвы, которые доживут до пенсии, накопят около 43 млн евро. Если за эту сумму будут приобретены аннуитеты, при подсечете которых будет учитываться продолжительность жизни, которая на 20−30% короче средней предположительной продолжительности жизни, нужно будет прогнозировать и будущие убытки, которые составят соответственно 9−13 млн евро.