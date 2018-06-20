Москва, 20 июня, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на регулирование рынка труда в РФ, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

Сегодня регионы должны предоставлять прогноз собственного социально-экономического развития на долгосрочную и среднесрочную перспективу. Предлагается обязать регионы включать в такой прогноз сведения о балансе трудовых ресурсов и публиковать эти данные в интернете. В частности, так будет наглядно видно, в каких видах экономической деятельности необходимо привлечь иностранных работников. Кроме того, у граждан региона будет представление о том, в какой сфере труд их самих или их детей будет востребован.

Между тем, подчеркнула автор инициативы вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), этот документ должен быть широко доступен и понятен гражданам.

«Это документ для общественного обсуждения и для общественного знания. Это документ, который является определенным стратегическим ориентиром для предпринимателей, для образовательных учреждений и, конечно, для каждого жителя региона», — заявила в ходе пленарного заседания Яровая.