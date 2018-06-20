Москва, 20 июня, 2018, 15:02 — ИА Регнум. Сегодня на чемпионате мира правит Капитан Очевидность. Что, например, может помешать сборной Португалии обыграть марокканцев? Разве что древние африканские боги. Ну, или бешеный настрой марокканцев. Однако профессионально две сборных находятся на разных планетах. Как сообщало ИА REGNUM, сегодня сборные Португалии и Марокко встречаются в «Лужниках» в Москве.

Haberler.com Криштиану Роналду

Будем надеяться, что Криштиану Роналду не забьёт голов. Ведь тогда он обгонит в бомбардирской гонке нашего Дениса Черышева, который, как сообщало ИА REGNUM, вчера забил победный гол египтянам с отличного паса Марио Фернандеса. Однако есть чувство, что Криштиану забьёт.

И вот для португальцев кроется серьёзная проблема. Фокус в том, что эта сборная слишком заточена на одного человека. Да, вы скажете, что финал чемпионата Европы — 2016 португальцы выигрывали без Роналду, и забивал французам всего лишь Эдер, позднее перебравшийся в московский «Локомотив». Но то был матч-исключение. Так бывает. Регулярно же португальцы ходят в тени одного человека — и поверьте, это их раздражает. На этом надо играть. Причём, играть не только в футбольном плане, но и в идеологическом тоже. Хорошо бы, к примеру, пораздражать португальцев соответствующей PR-акцией.

Почему надо? И почему хорошо бы? Да потому что есть серьёзная вероятность, что в одной восьмой финала сборной России играть именно против португальцев. Как сообщало ИА REGNUM, вчера наша сборная досрочно вышла из отборочной группы А.

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Рафаэль, Фонте, Седрик, Моутиньо, Жоао Мариу, Бернарду Силва, Карвалью, Роналду, Гуэдеш.

Марокко: Эль-Кажуи, Хакими, Да Коста, Бенатиа, Зиеш, Эль-Ахмади, Беланда, Бутаиб, Буссуфа, Амрабат, Дирар.