Красноярск, 20 июня, 2018, 15:02 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Красноярского края приняла документы от первого кандидата на должность губернатора региона. Им стал депутат краевого Заксобрания Иван Серебряков, выдвинутый региональным отделением партии «Патриоты России». Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 20 июня, в избиркоме Красноярского края.

Sobranie.info Депутат Заксобрания Красноярского края Иван Серебряков

Уточняется, что Серебряков принёс документы в избирком 19 июня.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре 2017 года ушёл в отставку Виктор Толоконский, руководивший Красноярским краем с 2014 года. Врио губернатора был назначен Александр Усс, который до этого был председателем краевого Заксобрания. 17 июня Усса в губернаторы выдвинула партия «Единая Россия».

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Выборы губернатора Красноярского края состоятся 9 сентября 2018 года, в единый день голосования.

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Напомним, Иван Серебряков участвовал в выборах красноярского губернатора в 2014 году. Тогда он занял третье место, получив 93 215 голосов избирателей (13,88%). Выиграл выборы Виктор Толоконский (425 017 голосов — 63,30%).