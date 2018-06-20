Ватикан, 20 июня, 2018, 15:02 — ИА Регнум. Разделять родителей и детей мигрантов — аморально, заявил папа римский Франциск в комментарии для журналистов в среду, 20 июня, передает La Repubblica.

Эдвард Мунк. Разлука. 1894

Таким образом глава католической Церкви прокомментировал действия миграционных служб США, которые разводят по разным помещениям взрослых нелегальных мигрантов и их детей после прибытия на территорию США.

Днем ранее едва ли не во всех итальянских СМИ демонстрировали видеоролик, в котором разделенные со своими родителями после прибытия в США дети мигрантов кричат: «Папа, папа!» и слышат в ответ тишину.

Разделение родителей и детей противоречит ценностям католической Церкви и является аморальным, резюмировал Франциск.

La Repubblica подчеркивает, что на этот раз папа высказался по проблеме мигрантов «прямым текстом». Заголовок статьи гласит: «Папа против Трампа».

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Популизм не может быть действенным ответом на мировую проблему миграции, добавил глава католической Церкви.