Киев, 20 июня, 2018, 14:59 — ИА Регнум. Украинским силовикам в ходе двухнедельной операции удалось занять новые рубежи у села Желобок в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщили в украинском штабе Операции объединенных сил (ООС).

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«Был спланирован, подготовлен и проведен комплекс мероприятий с созданием полосы обеспечения глубиной до двух километров на участке обороны», — говорится в заявлении штаба ООС.

Украинские силовики также отметили, что решение о проведении операции было принято в связи с действиями ополченцев ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, в первой половине июня подразделения Народной милиции ЛНР провели учения артиллерийских, инженерных и разведывательных подразделений. Силовики в ходе манёвров отрабатывали новые методы подготовки и ведения боевых действий.

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