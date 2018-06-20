Киев, 20 июня, 2018, 14:58 — ИА Регнум. На Украине с 1 января 2019 года начнёт действовать новый закон о трансплантации. Документ накануне, 19 июня, подписал президент Украины Пётр Порошенко. Ранее, 17 мая, закон был принят Верховной радой.

Tiiu Sild Пересадка донорского органа

В пояснительной записке к закону, текст которого опубликован на сайте парламента, отмечается, что он разработан с целью «уменьшения уровня смертности среди тяжело больных людей и обеспечения реализации конституционного и естественного права человека на жизнь и охрану здоровья». Согласно закону, каждый человек при жизни может дать своё согласие на посмертное донорство или отказаться. Если же такого согласия нет, то осуществить трансплантацию анатомических материалов можно будет только с разрешения родственников умершего.

Также в документе указано, что ветераны АТО и ООС, а также дети-сироты, граждане, признанные недееспособными, и те, чья личность не была установлена, не могут быть донорами посмертно.

Во исполнение закона уже до 1 октября планируется создать единую государственную систему трансплантации, доступ к которой будет ограничен. Сам закон вступит в силу с 1 января 2019 года.