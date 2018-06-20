Западные археологи продолжают работать в Крыму
Симферополь, 20 июня, 2018, 14:56 — ИА Регнум. Европейские и американские учёные-археологи не переставали приезжать на раскопки в Крым. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 20 июня заявил директор Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ имени В. И. Вернадского Александр Айбабин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По его мнению, российский полуостров до сих пор вызывает большой интерес для зарубежных археологов, и политические события последних лет на него нисколько не повлияли.
«К примеру, в этом году в Керчи выступали с докладами учёные из США, Швейцарии, Франции и Германии, которые приехали к нам в индивидуальном порядке. Один профессор сейчас работает на Южном Берегу в нашей экспедиции. Каждый год в Крым посещает профессор Варшавского университета», — отметил учёный.
Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники Института археологии Крыма РАН жалуются на проблемы с выдачей разрешений на раскопки со стороны Минкультуры РФ.