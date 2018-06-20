Симферополь, 20 июня, 2018, 14:56 — ИА Регнум. Европейские и американские учёные-археологи не переставали приезжать на раскопки в Крым. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 20 июня заявил директор Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ имени В. И. Вернадского Александр Айбабин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

По его мнению, российский полуостров до сих пор вызывает большой интерес для зарубежных археологов, и политические события последних лет на него нисколько не повлияли.

«К примеру, в этом году в Керчи выступали с докладами учёные из США, Швейцарии, Франции и Германии, которые приехали к нам в индивидуальном порядке. Один профессор сейчас работает на Южном Берегу в нашей экспедиции. Каждый год в Крым посещает профессор Варшавского университета», — отметил учёный.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники Института археологии Крыма РАН жалуются на проблемы с выдачей разрешений на раскопки со стороны Минкультуры РФ.