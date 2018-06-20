Киев, 20 июня, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Ходатайство об изменении меры пресечения украинскому депутату Надежде Савченко будет рассмотрено 22 июня. Сообщение об этом опубликовано на сайте Шевченковского районного суда Киева.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

Прошение было направлено в суд защитой Савченко. Ранее судья удовлетворил ходатайство обвинения, продлив срок ареста депутата до 13 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко обвиняют в подготовке теракта в здании парламента и в правительственном квартале Киева. Её арестовали после снятия депутатской неприкосновенности.

В СБУ утверждают, что депутат готовила покушения и теракты — это якобы подтверждено исследованием на «детекторе лжи». Таким образом Савченко намеревалась осуществить на Украине государственный переворот.

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