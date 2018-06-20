Меру пресечения Савченко могут изменить 22 июня
Киев, 20 июня, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Ходатайство об изменении меры пресечения украинскому депутату Надежде Савченко будет рассмотрено 22 июня. Сообщение об этом опубликовано на сайте Шевченковского районного суда Киева.
Прошение было направлено в суд защитой Савченко. Ранее судья удовлетворил ходатайство обвинения, продлив срок ареста депутата до 13 июля.
Как сообщало ИА REGNUM, депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко обвиняют в подготовке теракта в здании парламента и в правительственном квартале Киева. Её арестовали после снятия депутатской неприкосновенности.
В СБУ утверждают, что депутат готовила покушения и теракты — это якобы подтверждено исследованием на «детекторе лжи». Таким образом Савченко намеревалась осуществить на Украине государственный переворот.
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