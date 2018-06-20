Джакарта, 20 июня, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Председатель правления индонезийской ассоциации велосипедистов Раджа Сапта Октохари заявил, что велодром в Рамавангуне, Восточная Джакарта, является лучшим в Азии. Об этом Сообщает Kompas.

johnthescone Велодром

Председатель организационного комитета Индонезии по Азиатским играм 2018 года заявил, что велодром в Джакарте признан лучшим в Азии на основании сертификата, выданного Международной ассоциацией велосипедистов. «Мы получили сертификат от Международной ассоциации велосипедистов с самой высокой квалификацией», — заявил председатель оргкомитета.

При этом не только сам велодром, но и дорожка для BMX названы лучшими в мире.

«Мы ожидаем, что наши спортивные достижения также увенчаются успехом, и Индонезия получит золотую медаль на Азиатских играх — 2018», — заявил председатель ассоциации велосипедистов.

Напомним, что Азиатские игры — 2018 пройдут в Индонезии с 18 августа по 2 сентября.