Волгоград, 20 июня, 2018, 14:53 — ИА Регнум. В Волгоград на матч между сборными Исландии и Нигерии прибудет около 20 дополнительных рейсов с болельщиками. Об этом 20 июня сообщили в пресс-службе волгоградского аэропорта.

Ромариоф Перрон аэропорта Волгоград

Отмечается, что уже есть ряд дополнительных рейсов, два из которых прибудут прямо из Исландии. А в день матча, 22 июня, в Волгограде ожидают еще восемь самолётов с болельщиками.

Помимо этого, поток исландских фанатов ожидается с регулярных рейсов, которые прибудут из Москвы.

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Напомним, матч Исландия — Нигерия пройдёт на стадионе «Волгоград-Арена» 22 июня. Исландия в первом матче сыграла вничью с Аргентиной 1:1, а Нигерия проиграла Хорватии — 0:2.

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