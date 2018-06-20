Вашингтон, 20 июня, 2018, 14:52 — ИА Регнум. Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил 20 июня, что Северной Корее придется сделать «решительный и важный выбор» относительно того, отказываться ли ей от ядерного оружия и баллистических ракет, сообщает американское агентство Associated Press.

Цитата из х/ф «Вне закона». Реж. Джим Джармуш. 1986. США Развилка

С таким заявлением он выступил в интервью телеканалу Fox News. Он отметил, что Вашингтон довольно скоро узнает, добились ли они успеха, поскольку дипломатический процесс будет продолжаться ускоренными темпами.

Болтон также подчеркнул, что США не интересованы в затягивании переговоров, а также указал на то, что пока Белый дом не получит реальных доказательств ядерного разоружения, все санкции США останутся в силе.

Напомним, 12 июня северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент США Трамп провели встречу в Сингапуре, где достигли ряд договоренностей. В частности, Пхеньян обязался следовать курсом на полное ядерное разоружение.

Необходимо также отметить, что по вине, как отмечает целый раз официальных лиц и экспертов, Джона Болтона саммит мог сорваться. Это связано с тем, что в его преддверии советник Трампа заявил о том, что разоружение КНДР должно идти по «ливийской модели».