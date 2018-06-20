Ярославль, 20 июня, 2018, 14:51 — ИА Регнум. Ярославль вновь остался без трамваев, которые городу обещал «Мосгортранс». В первый раз из-за чемпионата мира по футболу 20 трамваев уехали в Волгоград, а теперь Ярославль в очереди «подвинула» Тула. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yar.ru Трамвай в Ярославле

Напомним, в прошлом году Москва пообещала передать Ярославлю в дар 20 трамваев серии «71−619». Ожидалось, что в начале 2018 года техника поступит в Ярославль. Однако до сих пор этого не произошло, сроки поставки постоянно сдвигаются, хотя все документы оформлены, трамваи нужно только перевезти.

Как пояснял директор АО «Яргорэлектротранс» Ильхам Худиев, перевозку трамваев хотели начать с 10 мая, но тогда ситуация изменилась: Волгоград поставили на очередь первым, поскольку там проходит чемпионат мира по футболу. Сроки поставки трамваев в Ярославль сдвинулись на конец июня.

Однако, как сообщил 20 июня корреспонденту ИА REGNUM Ильхам Худиев, теперь 20 вагонов отправят в Тулу — такое решение принято ГУП «Мосгортранс». Таким образом, Ярославль вновь «подвинут» в очереди. Теперь называть какие-то конкретные сроки — когда же Ярославль увидит обещанные трамваи — директор АО «Яргорэлектротранс» не решается, однако говорит, что в любом случае до конца года они обязательно поступят.