Пермь, 20 июня, 2018, 14:54 — ИА Регнум. В Пермском крае губернатор выступил с инициативой отменить льготы по налогу на прибыль для предприятий региона. Экономический комитет заксобрания одобрил это предложение. Помимо предприятий в льготе могут отказать и благотворителям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в заксобрании Пермского края.

Михай Зичи. Меценат. 1859

По данным пресс-центра регионального парламента, прокуратура в свою очередь предложила отменить льготы, в том числе и по налогу на прибыль, для благотворителей. Инициатор документа отмечают низкую эффективность действия налоговых послаблений: последние годы бюджет края был дефицитным, при этом предприятия Прикамья имели многомиллиардные льготы.

Инициативу прокуратуры депутатский корпус пообещал принять во внимание и рассмотреть в рамках «губернаторского» варианта законопроекта по отмене налоговых льгот между первым и вторым чтением.

Напомним, глава края Максим Решетников в конце мая во время оглашения послания заксобранию Прикамья заявил о неэффективности налоговых льгот в регионе и намерении от них отказаться в ближайшем будущем. Губернатор подчеркнул, что Пермский края является регионом с наибольшим размером предоставленных налоговых послаблений. Также он указал на то, что безадресные льготы не нравятся федеральной власти.

Законопроект предусматривает поэтапное повышение минимальной налоговой ставки. В 2018 году ставка составит 13,5%, в 2019 году — 14,75%, в 2020 году — 15,75%.

Разработчики документа в пояснительной записке сообщили, что в результате применения налоговой льготы в 2010—2016 годах краевой бюджет недополучил 65,6 млрд рублей. При сокращении федеральных дотаций региональные льготы нуждаются в корректировке.

Тему налоговых льгот обсудят на ближайшем пленарном заседании, а в августе планируется второе чтение документа. При утверждении законопроекта депутатским корпусом новые правила начнут действовать уже в 2018 году.