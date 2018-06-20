Орел, 20 июня, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков намерен направить жалобу в Центральную избирательную комиссию в связи с тем, что, по его мнению, ему мешают пройти муниципальный фильтр, необходимый для регистрации в качестве кандидата в губернаторы.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Жалоба

«Я выдвинут политической партией, я подал официальное уведомление в избирательную комиссию. При этом команда, в которую входят и коммунисты, и их сторонники из других партий, развернула в районах области целую кампанию под девизом «Ни одной подписи Рыбакову». В связи с этим я подам жалобу на имя председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой. В жалобе я подробно излагаю ситуацию, которая складывается в Орловской области в ходе избирательного процесса. Эту ситуацию формируют исполнители, которые на деле являются лишь средством в руках врио. Такую же ситуацию мы наблюдали на губернаторских выборах 2014 года, теперь она повторяется», — цитирует Рыбакова «Орловская среда».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Орловской области состоятся 9 сентября. На данный момент выдвинуты пять кандидатов на этот пост. Помимо врио губернатора Андрея Клычкова (КПРФ) и депутата облсовета Виталия Рыбкова («Российский общенациональный союз»), на пост губернатора намерены претендовать начальник производственного отдела одного из местных предприятий, мать троих детей Елена Крачнакова («Патриоты России»), депутат облсовета Руслан Перелыгин («Справедливая Россия»), а также заместитель начальника отдела БУ ОО «МФЦ» Иван Устинов («Партия пенсионеров»). Период выдвижения кандидатов завершится 26 июня.

Для прохождения следующей стадии, регистрации в качестве кандидата, претендентам на пост губернатора необходимо заручиться поддержкой 176 депутатов и глав муниципальных образований региона.