Челябинск, 20 июня, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Пожар в посёлке Сыростан Челябинской области мог возникнуть из-за возгорания электропроводки. Эта причина предварительная, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Цитата из х/ф «Нити». Реж. Мик Джексон. 1984. Великобритания Сгоревший заживо

Напомним, ночью 20 июня здесь горел жилой дом. Неофициально было известно о том, что погибла мать двоих детей. Теперь СКР подтвердил эту информацию. Погибшей оказалась женщина 36 лет.

Также угарным газом отравились два её ребёнка: мальчики в возрасте год и четыре года. Они госпитализированы. В больницу попал и супруг женщины, отец детей. У него обширные ожоги.

Сейчас органы СКР ведут доследственную проверку. А чиновники советуют гражданам ставить пожарные извещатели, которые могут снизить риск гибели при пожарах.