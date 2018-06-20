Украина, 20 июня, 2018, 14:45 — ИА Регнум. Подозреваемые в нападении на пограничников в кафе Мариуполя задержаны. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Донецкой области.

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан, Украина, переворот, Киев

По предварительным данным, двое мужчин 1999 года рождения стажировались в службе охраны заведения. Они избили двоих офицеров госпогранслужбы.

Возбужденное после инцидента уголовное дело переквалифицировано по статье о групповом хулиганстве. Ведется досудебное расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в кафе-баре Мариуполя произошла потасовка между пограничниками и охранниками заведения. Сотрудников погранслужбы якобы возмутило отсутствие меню на украинском языке.