Москва, 20 июня, 2018, 14:45 — ИА Регнум. Горечь поражения — а это неизбежно на чемпионатах мира по футболу — присутствует в случае проигрыша той или иной команды, но это не нарушает общую атмосферу праздника. Об этом сегодня, 20 июня, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой, сообщается на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщики

«Сборная Португалии — одна из самых ярких команд в Европе и в мире. В России тоже очень много поклонников сборной Португалии. Российские зрители, конечно, больше всего болеют за сборную, это естественно, но как организаторы ЧМ-2018 мы создаем равные условия для всех сборных, которые считаем нашими друзьями», — отметил Путин.

По его словам, организаторы очень довольны тем, как проходит ЧМ-2018, и очень благодарны всем участникам — как спортсменам, специалистам, тренерам, так и фанатам сборных разных стран. «Стадионы все заполнены, и на игре сборной Португалии тоже будет аншлаг», — выразил уверенность глава российского государства.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июня сборная России обыграла сборную Египта во втором туре групповой стадии ЧМ-2018. Встреча, прошедшая на стадионе «Санкт-Петербург», завершилась со счетом 3:1. На открытии ЧМ-2018 14 июня сборная России обыграла сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.

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