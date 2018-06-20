Берлин, 20 июня, 2018, 15:06 — ИА Регнум. Красный крест в районе города Аахен должен сократить 100 сотрудников из-за недостатка денег в городском бюджете. Всего в организации работало 700 сотрудников, 20 июня передаёт телеканал WDR со ссылкой на пресс-секретаря Красного Креста.

Йохан Браакенсик. Безработица во Время Великой Депрессии. 1939

Красный Крест городского округа долгое время испытывал экономические проблемы, ещё в январе им обещали, что никто сокращён не будет. Городские детские сады и служба скорой помощи не пострадали.

Большего всего за своё рабочее место теперь переживают бюджетники; водители городского транспорта, сотрудники из администрации и социальных служб.