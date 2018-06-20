Киев, 20 июня, 2018, 14:39 — ИА Регнум. Украинские силовики заявили о расширении занимаемых ими ранее рубежей. По сообщению штаба операции Объединённых сил, опубликованному в Facеbook, бойцы вооружённых сил Украины продвинулись на два километра вглубь Донбасса и заняли новые позиции вблизи посёлка Желобок на территории Луганской Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM АТО, ВСУ, украинские радикалы, война, Донбасс

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В сообщении отмечается, что решение о «повышении устойчивости обороны и усовершенствования первого оборонительного рубежа» на Луганском направлении было принято из-за возросшей активности ополченцев и их близости к позициям ВСУ. Комплекс мероприятий по созданию полосы обеспечения глубиной до двух километров на одном из участков обороны, как отметили в штабе, был выполнен в течение двух недель в полном объёме и в условиях секретности. При этом новые позиции были «не только заняты, но и оборудованы».

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Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине вспыхнула в апреле 2014 года после того, как жители Донбасса не поддержали государственный переворот в Киеве. Новые украинские власти направили армию и национальные батальоны против мирных жителей Донецкой и Луганской областей.

Несмотря на объявляемые перемирия, украинская сторона ежедневно нарушает режим прекращения огня. Так, за сутки с 19 на 20 июня украинские силовики дважды из миномётных орудий и крупнокалиберного оружия обстреляли позиции Народной милиции ЛНР в районе населённых пунктов Зелёная Роща и Донецкий. Разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры уточняются. Потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет.