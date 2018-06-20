Москва, 20 июня, 2018, 14:39 — ИА Регнум. Выступающий в качестве защитника сборной Исландии по футболу футболист Хёрдур Магнуссон перейдет играть в ЦСКА, сообщила 20 июня пресс-служба российского клуба.

Екатерина Лаут Хёрдур Магнуссон

«Сегодня армейский клуб подписал с Бристоль Сити соглашение о переходе защитника сборной Исландии Хёрдура Магнуссона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение с самим игроком будет подписано в ближайшие дни. В настоящее время Магнуссон находится на ЧМ-2018 в России в расположении сборной Исландии.

Добавим, что до «Бристоль Сити» футболист несколько раз переходил из одного клуба в другой. Он успел поиграть за «Фрам», «Ювентус», «Специя» и «Чезена».