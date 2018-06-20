Киев, 20 июня, 2018, 14:38 — ИА Регнум. На Украине обсуждают массовое появление рекламных щитов президента страны Петра Порошенко со слоганом «Зробили разом» (в переводе с украинского языка «Сделали вместе»), которое по существу означает официальный старт избирательной кампании (президентские выборы должны состоятся в марте 2019 г.), передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 июня.

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В частности, политический эксперт Николай Песецкий заявляет о том, что бигборды Порошенко «Зробили разом» вызывают у него «противоречивые чувства».

«С одной стороны, президент ощущает свою политическую слабость и нарастающую электоральную силу оппонентов. Поэтому буквально вопрошает с укором: неужели после всего того, что мы достигли вместе, вы собираетесь не проголосовать за меня? Мы столького добились, объединив усилия. А вы… Короче, никто не хочет почувствовать себя предателем. Особенно в свете того, сколько новых идеологических и пропагандистских оттенков обрело это понятие», — отмечает политолог.

С другой стороны, напоминает Песецкий, Порошенко является порождением Майдана, вместе с его участниками они сделали множество вещей, которые ныне стараются не упоминать в контексте своей «послереволюционной деятельности».

«Имиджевые риски, уголовная ответственность или просто стыд — не важно. «Зробили разом» все больше звучит в головах трезвеющих соотечественников как «що ж ми наробили?!». А ошибки, как известно, да ещё общенационального характера и исторического масштаба, признавать крайне трудно», — подчеркивает эксперт.

Кроме того, Песецкий заявляет, что вспоминать былую славу накануне выборов — признак «политической импотенции, кризиса идей и смыслов», и ставит за акценты на прошлом ещё один минус.

Также в соцсетях задаются вопросом — означает ли предвыборный слоган «Сделали вместе» что ответственность за все случившееся за последние годы на Украине не лично Порошенко, а общая.

ИА REGNUM напоминает, что согласно последним опросам 81% украинцев не одобряют деятельность Порошенко, а положительно оценивают деятельность главы государства лишь 12% респондентов. Согласно данным большинства соцопросов, опубликованных в этом году, на выборах-2019 Порошенко даже не выходит во второй тур. Лидером электоральных симпатий на сегодня является экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.