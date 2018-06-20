Бишкек, 20 июня, 2018, 14:36 — ИА Регнум. Бывший заместитель председателя таможенной службы Киргизии Райымбек Матраимов, более известный в республике как Раим-миллион, сбежал из страны, пишут киргизстанские СМИ со ссылкой на газету «Дело №».

Григорий Мясоедов. Бегство Григория Отрепьева из корчмы на литовской границе. 1911

Согласно имеющейся у издания информации, 12 июня Матраимов вылетел из столичного аэропорта «Манас» в Москву, после чего его след затерялся. Журналисты направили в пограничную службу запрос о том, пересекал ли экс-чиновник границу Киргизии официально. Однако в ведомстве им отказались предоставить такие данные, сославшись на «конфиденциальность».

Между тем еще накануне, 19 июня, в местных СМИ фигурировала другая информация — о том, что Райымбек Матраимов пределов Киргизии не покидал, а сейчас отдыхает и проходит курс кумысолечения на территории высокогорной долины Суусамыр в Чуйской области.

ИА REGNUM напоминает, что в конце ноября 2017 года Райымбека Матраимова уволили с должности первого заместителя председателя таможенной службы Киргизии в связи с «утратой доверия». Что именно стало поводом для увольнения, в правительстве не уточнили.

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Между тем 31 марта 2018 года экс-президент Киргизии, председатель «Социал-демократической партии Кыргызстана» Алмазбек Атамбаев, выступая на пресс-конференции, заявил о том, что это именно он инициировал увольнение Матраимова, назвав его «серым кардиналом» и Раимом-миллионом.

Впоследствии, в конце апреля 2018 года, Райымбек Матраимов подал в суд иск против правительства Киргизии, утверждая, что его увольнение с поста заместителя главы таможенной службы является необоснованным и незаконным. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются до сих пор.