Анси, Франция, 20 июня, 2018, 16:04 — ИА Регнум. С 11 по 16 июня во французском городе Анси состоялся 42-ой Международный анимационный фестиваль — главный смотр новых мультфильмов со всего света. В окруженный альпийскими горами городок стремятся как профессионалы области, так и любители мультфильмов. Для первых ключевое значение имеет проводимый параллельно с фестивалем рынок MIFA. Эффективность продаж контента на нем, пожалуй, ниже, чем у более крупного, но не сфокусированного только на анимации MIPCOM, но зато возможности поиска партнеров для совместной реализации мультфильмов намного шире. Именно тут можно обрести не только новых друзей, но и надежных партнеров.

Фото предоставлено организаторами фестиваля Вечеринка Disney Pixar в Анси

Седьмой год на MIFA Ассоциация анимационного кино России организовала работу стенда российской анимации. Как отметила Исполнительный директор ААК Ирина Мастусова, кинорынок расширяется и вместе с ним увеличивается объем российской анимации, которая дублируется на десятки языков и распространяется на весь мир. Всего в этом году на российском стенде работали представители шестнадцати русских компаний.

Фото предоставлено организаторами фестиваля Фойе Бонлю

Для простых зрителей фестиваль предлагает расширенную программу: можно заранее получить платную аккредитацию или покупать билеты на отдельные сеансы. Правда, первыми в кинозал заходят аккредитованные гости (участники конкурсных программ, гости рынка, журналисты), а простые зрители ждут в отдельной зоне (уже после того, как отстояли огромную очередь в кассу за билетами). Такой ажиотаж, подпитываемые любовью французов к кино, приятно поражает. Зрители, не урвавшие себе билеты или пропустившие шанс встать в нужную очередь, все равно могут присоединиться к празднику и посмотреть кино: каждый вечер бесплатно в замке и на поле рядом с озером, если позволяет переменчивая погода, демонстрируются полнометражные мультфильмы для всех желающих. Правда, это картины, уже прошедшие в мировом прокате и доступные для просмотра в сети. Так что, когда в кинозале идет премьера «Суперсемейки 2» или «Монстров на каникулах 3: море зовет», смотреть чудесный, но практически выученный наизусть «Большой злой лис и другие сказки» или классический мультфильм 1953 года «Бонжур, Париж» немного обидно.

Фото предоставлено организаторами фестиваля Показ на фестивале Анси

Вообще, не приобщиться к фестивалю, находясь в сроки этого события в Анси, практически невозможно: весь городок гудит, всюду красуются афиши разных мультфильмов, центральные улицы переполнены людьми с бейджами, на каждом повороте висят указатели на площадки фестиваля. Главной организационной победой фестивальной команды является отличное мобильное приложение, через которое аккредитованные гости могут бронировать билеты на показы. Например, для получения проходки на сеансы Берлинского международного кинофестиваля нужно утром приходить в специальную службу и выстаивать длинную очередь в надежде получить заветный квиток. Примерно так же работает билетная служба нашего Московского международного кинофестиваля и многих других смотров. Для получения привилегии прохода в кинозал Анси без очереди аккредитованным гостям надо всего лишь забронировать проходку через интернет, авторизовавшись на компьютере или смартфоне в своем личном кабинете. Бронирование билетов начинается примерно за неделю до события. В течение нескольких дней выделенные для гостей места на самые интересные сеансы завершаются, но так как пользователи имеют возможность отказаться от билета в случае изменения планов, другие участники получают шанс занять заветное место.

Фото предоставлено организаторами фестиваля Автограф-сессия в Анси

Отличная продуманная система организации фестиваля иногда дает сбой в силу французской расслабленности и легкого отношения к жизни. Так, в аэропорту участников конкурса не встречают с табличкой, на которой написано имя гостя. В итоге иноземец вынужден самостоятельно искать довольно неприметную стойку, с которой его направят на трансфер. Кстати, есть вероятность, что организаторы, несмотря на предварительные бронь и оплату, забудут отвезти гостя в аэропорт, так что просто нужно быть готовыми им позвонить и напомнить о себе. Билеты на церемонии открытия и закрытия выдаются заранее на специальной стойке приглашений, но может сломаться компьютер и гостей попросят прийти попозже… И ещё совершенно нормальным считается показ фильмов с французскими, а не с английскими субтитрами. Если в зале «Бонлю» — основной площадке смотра, активно посещаемой международным сообществом, — почти всегда испанские, бразильские, немецкие, иранские мультфильмы идут с английскими субтитрами, то на остальных площадках (например, в соседнем кинотеатре «Пате») этого ждать не приходится. Все это мелочи немного портят впечатление от фестиваля, но совершенно сглаживаются позитивным эффектом смотра.

На фестиваль в Анси приезжают в первую очередь за вдохновением, энергией, эмоциями, которые приносят не только фильмы, но и сам процесс их просмотра. Каждый показ начинается с демонстрации официальной заставки фестиваля, и зрители радостно кричат, дополняют ролик своим улюлюканьем, приветствуют появление персонажей на экране. Режиссеры и продюсеры возвращаются из Анси вдохновленные общением с друзьями и новыми знакомствами, многие из которых помогают достичь успеха как на ниве авторского кино, так и в сфере кинобизнеса.