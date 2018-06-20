Лондон, 20 июня, 2018, 14:25 — ИА Регнум. В связи с взрывом на станции Саутгейт лондонской подземки британские стражи порядка задержали подозреваемого местного жителя. Об этом сообщает 20 июня пресс-служба транспортной полиции Соединённого Королевства.

Алессандро Маньяско. Допрос в тюрьме. 1710

«23-летний житель Энфилда (район на севере Лондона, — прим. ИА REGNUM ) был арестован по подозрению в совершении действий, потенциально способных вызвать взрыв, который нанесет ущерб имуществу и поставит под угрозу безопасность на железной дороге», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что после допроса молодой человек был отпущен на свободу.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 июня произошел взрыв на станции Саутгейт лондонского метро. По предварительным данным, причиной инцидента стало короткое замыкание аккумуляторной батареи.

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