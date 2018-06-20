Берлин, 20 июня, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Согласно докладу «Nowhere but Out», опубликованному Oxfam, ассоциацией из 17 международных организаций по оказанию чрезвычайной помощи, 15 июня в пограничной области между Италией и Францией были допущены серьезные нарушения прав человека, сообщает FOCUS.

Freedom House Беженцы

В докладе Oxfam среди прочего есть заявления детей, которые утверждают, что французские полицейские физически и вербально их унижали и насиловали. Некоторые из них были заперты на ночь в тюремные камеры без еды, питья, без постели и одеял, а главное — без доступа к официальному опекуну.

Сотрудница Oxfam, которая работает в районе пограничного города Вентимилья, рассказывает следующее: «У некоторых детей с обуви срезают подошвы, прежде чем их отправить обратно в Италию».

Детей, которые едут из Италии во Францию, чтобы найти там своих родственников и остаться с ними, отправляют обратно прежде, чем они смогут подать заявление с просьбой о получении убежища. Полицейские фальсифицируют документы несовершеннолетних, увеличивая возраст подростков или меняют заявления, так, что выглядит, как будто дети хотят вернуться добровольно.

Причина: несовершеннолетние защищены от Дублинского соглашения, которое предусматривает, что беженцы должны попросить убежища в стране изначального прибытия. Таким образом, дети могут подать заявление на получение убежища в любой стране ЕС, так как защита несовершеннолетних имеет приоритет.

Поведение французских полицейских нарушает законы как Франции, так и ЕС. Административный суд Ниццы ещё в феврале 2018 года постановил, что депортация 20 несовершеннолетних беженцев без сопровождения в Италию является незаконной.

Специалист по кризисным ситуациям в Oxfam из Германии Роберт Линднер призывает к более справедливому отношению к беженцам, он считает, что негуманно закрывать границы, когда речь идёт о защите людей, спасающихся от преследований и войны.